Tysiące osób z całego świata na przemówieniu Joe Bidena

Przemówienie prezydenta Joe Bidena do narodu polskiego w Arkadach Kubickiego rozpoczęło się po 17.30. Wcześniej do zgromadzonych przemawiał prezydent Polski Andrzej Duda.

We wtorek po godzinie 17.30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Joe Biden rozpoczął swoje przemówienie do narodu polskiego.

Joe Biden TVN24

Jeszcze przed wystąpieniem Joe Bidena, głos w Arkadach Kubickiego zabrał Andrzej Duda. Wcześniej natomiast do zgromadzonych przemawiał Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce.

Andrzej Duda w Arkadach Kubickiego TVN24

Mark Brzezinski TVN24

Wstęp dla każdego

Przed Arkadami Kubickiego zebrały się tysiące osób. To nie tylko Polacy, ale też między innymi Ukraińcy i Białorusini. Są też dziennikarze z całego świata.

Na miejscu był reporter TVN24 Sebastian Napieraj. - O godzinie 14 otworzono bramki, jest kontrola bezpieczeństwa. Mnóstwo osób z Polski, mnóstwo osób z Ukrainy, mnóstwo dziennikarzy z całego świata, którzy oczekują na to wydarzenie. Są flagi polskie, ukraińskie oraz amerykańskie - przekazywał reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

Ludzie przed wejściem do Arkad Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego PAP/Kalbar

Sebastian Napieraj rozmawiał między innymi z mężczyzną, który do Warszawy przyjechał z Sieradza (około 200 kilometrów). Jakie są jego oczekiwania? – Chciałbym przede wszystkim usłyszeć zapewnienia, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy partnerem dla Stanów Zjednoczonych, że wspólnie uda nam się pokonać prezydenta Putina i zakończyć wojnę w Ukrainie – powiedział dziennikarzowi.

- Myślę, że zdjęcia z tego wydarzenia będą w podręcznikach przyszłości – dodawała z kolei mieszanka warszawskiego Bemowa.

Ludzie przed wejściem do Arkad Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego PAP/Kalbar

Jak przypomniał Napieraj, osoby, które nie zarejestrowały się na przemówienie, też mogły przyjść, by wysłuchać Joe Bidena na żywo.. Jeżeli pojawili się przed godziną 16 byli witani i zapraszani.

Ludzie otrzymują flagi polskie i amerykańskie przed wejściem do Arkad Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego PAP/Kalbar

W momencie przybycia na miejsce, każda osoba była poddana kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, parasole, transparenty, plakaty i niebezpieczne przedmioty nie są dozwolone.

Kontrola przed wejściem do Arkad Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego PAP

O bezpieczeństwo w trakcie wizyty Joe Bidena dbają nie tylko służby amerykańskie. "Dzisiaj ogromne siły zostały skierowane do zabezpieczenia wizyty Prezydenta USA. Można nas spotkać zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Nad bezpieczeństwem czuwają policjanci z Komisariatu Rzecznego oraz Ogniwa Konnego WWP" - informuje w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Kolumna przejechała przez centrum

Kolumna samochodów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem wyjechała po godzinie 13 z warszawskiego hotelu Marriott, Alejami Jerozolimskimi i Traktem Królewskim dotarła do Pałacu Prezydenckiego. Tam na przywódcę USA czekał prezydent Polski Andrzej Duda.

W związku z przejazdem Joe Bidena ruch w ścisłym centrum Warszawy został wstrzymany. Nad ulicami krążył policyjny śmigłowiec. Kolumnie towarzyszyły policyjne radiowozy na sygnałach, auta z ochroną i personelem prezydenckim. Wzdłuż ulic, co kilkadziesiąt metrów, rozmieszczono funkcjonariuszy policji. Rozciągnięto też liny odgradzające chodniki od jezdni i blokujące miejsca do parkowania - zakaz obowiązuje do środy. Przy barierkach przed hotelem Marriott i na trasie ustawili się mieszkańcy i turyści.

Kolumna prezydencka na ulicach Warszawy Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Spotkanie zakończyło się około godziny 15.30.

Zamknięte ulice, most, objazdy komunikacji

Jak podał przed godziną 14 Zarząd Transportu Miejskiego, zamknięte pozostają następujące ulice:

Trasa W-Z na odc. od Dw. Wileńskiego do al. Jana Pawła II, ul. Marszałkowska na odc. Królewska – pl. Konstytucji, Al. Jerozolimskie na odc. al. Jana Pawła II – rondo Waszyngtona, Trakt Królewski na odc. od ul. Senatorskiej do ronda de Gaulle’a, Wisłostrada na odc. od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała przed godziną 14, że nieprzejezdna jest łącznica S8 na odcinku węzeł Marymoncka - węzeł Modlińska. Ponadto, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, most Śląsko-Dąbrowski jest zamknięty, także dla ruchu pieszego i rowerowego.

"Zamknięty dla ruchu Trakt Królewski. Tramwaje nie kursują Al. Jerozolimskimi (między pl. Starynkiewicza a rondem Waszyngtona) oraz ul. Marszałkowską (między ul. Stawki a pl. Zbawiciela)" - przekazał chwilę po godzinie 11 Zarząd Transportu Miejskiego. Pół godziny później podano informację o zamknięciu dla ruchu Alej Jerozolimskie i mostu Poniatowskiego (czyli arterii na odcinku od placu Starynkiewicza do Wału Miedzeszyńskiego) oraz Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu.

Na objazdy skierowano linie autobusowe: 106, 107, 109, 111, 116, 127, 128, 131, 158, 166, 171, 174, 175, 180, 222, 501, 503, 504, 517, 519, 522, 525, E-2, oraz tramwajowe 4, 7, 9, 15, 22, 24, 25, 35. SZCZEGÓŁY TRAS OBJAZDOWYCH>>>

Po godzinie 12.30 weszły w życie kolejne ograniczenia. Zamknięto Trasę W-Z (al. "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski – na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej) oraz Wisłostradę (od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego). "Rozpoczęły się wyłączenia ruchu na Wisłostradzie. Wyłączenia dotyczą odcinka od Trasy Łazienkowskiej do S8. Jednocześnie ruch kołowy zostanie wyłączony na moście Śląsko-Dąbrowskim" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Chwilę po godzinie 13 most był zamknięty. "Autobusy i tramwaje są kierowane na objazdy w związku z zamknięciem trasy W-Z i Wisłostrady. Most Śląsko-Dąbrowski jest również zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego" - poinformował ZTM.

"Ruch w centrum miasta jest znikomy"

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ruch w centrum miasta jest znikomy. Widać, że kierowcy omijają Śródmieście. Będzie to mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo przejazdu kolumny prezydenckiej - przekazał przed godziną 11 rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak. - Nadal zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej oraz śledzenia komunikatów na stronach miasta oraz stołecznej policji - dodał rzecznik.

W związku z wizytą prezydenta USA i wysokich przedstawicieli innych państw służby państwowe, ze względów bezpieczeństwa, przez dwa dni będą obowiązywać ograniczenia w ruchu. SZCZEGÓŁY UTRUDNIEŃ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

Stołeczny ratusz zachęca do korzystania z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Na wszystkich połączeniach na terenie miasta honorowane są bilety ZTM.

Zmiany w organizacji ruchu w Warszawie UM Warszawa

Autor:kz/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl