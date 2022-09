Rafał Trzaskowski pojechał metrem na Bródno. Kiedy pasażerowie - ciągle nie wiadomo

– Otwarcie kolejnego odcinka drugiej linii metra jest już niebawem. Mieszkańcy Bródna i okolic dojadą do centrum Warszawy w niecałe 20 minut. To ogromna zmiana, wręcz cywilizacyjna, która uatrakcyjni tę część miasta. Do otwarcia brakuje nam jeszcze pozwoleń na użytkowanie. Jeśli nie będzie opóźnień, to otwarcie odcinka bródnowskiego odbędzie się jeszcze we wrześniu – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w piątek razem z dziennikarzami pojechał nową linią metra.