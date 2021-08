"Zapukał do drzwi, kiedy kobieta otworzyła, uderzył ją pięścią w twarz, przewrócił, zabrał pieniądze i uciekł"

Śródmiejscy policjanci zatrzymali dwie osoby tuż po tym, jak ukradły z samochodu saszetkę z pieniędzmi i dokumentami. Jak informuje rzecznik tej komendy, jeden z zatrzymanych dwie godziny wcześniej dokonał jeszcze rozboju na 79-letniej kobiecie: - Mężczyzna zapukał do drzwi swojej ofiary prosząc o pomoc, a kiedy kobieta je otworzyła, wtargnął do mieszkania, uderzył pięścią w twarz i zabrał pieniądze z portfela.

"Dwie godziny wcześniej dokonał rozboju na 79-latce"

Tymczasem okazało się, że jeden z zatrzymanych - 33-latek - ma na sumieniu coś jeszcze. - Dwie godziny wcześniej dokonał rozboju na 79-letniej kobiecie. Mężczyzna zapukał do drzwi swojej ofiary prosząc o wsparcie w postaci pieniędzy lub jedzenia. Kiedy pokrzywdzona otworzyła drzwi, 33-latek wtargnął do jej mieszkania, uderzył ją kilka razy pięścią w twarz, przewrócił na podłogę, wyjął z portfela kilkadziesiąt złotych i uciekł - opisuje rzecznik śródmiejskiej policji.

- Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzut kradzieży działając wspólnie i w porozumieniu, za co kodeks karny przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności. 33-latek usłyszał też zarzut rozboju, za co grozi mu do 12 lat. Sąd na wniosek śledczych zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące - podsumowuje podinsp.