- To jest taka (najbardziej) sprawiedliwa wśród niesprawiedliwych metod naliczania opłat za odpady - mówił o powiązaniu stawki za wywóz śmieci od zużycia wody Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi, który wraz z Krystianem Krupą z Instytutu Jagiellońskiego, był gościem czwartkowego "Tak jest" w TVN24.

Od 1 kwietnia w wielu miastach zmieniły zasady naliczania opłat za odbiór śmieci. W Warszawie połączono je ze zużyciem wody (metr sześcienny pomnożony przez 12 złotych i 73 grosze). Dla wielu mieszkańców oznaczało to duże podwyżki. Czy to najlepsza metoda obliczania stawki? Zastanawiali się goście "Tak jest".

"Bardzo duża grupa osób nie płaci za odpady"

- Niestety, w sytuacji Polski mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że bardzo duża grupa osób nie płaci za odpady. Nie wiem na ile te dane są prawdziwe, ale według sprawozdań urzędów marszałkowskich za odpady w Polsce nie płaci blisko 10 milionów osób, więc jedna trzecia społeczeństwa. Taki sam problem ma też Warszawa. Tutaj skala też nie jest dokładnie jednoznacznie do określenia. Być może nawet pół miliona osób takiej opłaty nie uiszcza - mówił Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi.

Jak dodał, że problemem w Warszawie jest to, że wielu ludzi tu mieszka, ale nie melduje się i nie składa przy tym deklaracji, na podstawie której wyliczało się opłatę za odpady. Dlatego miasto musiało skorzystać z innych możliwości, które daje prawo.

- Na pewno jest to jeden z dozwolonych sposobów naliczania opłaty za odpady zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł szósty dopuszcza naliczanie według zużycia wody, według powierzchni lokalu lub według liczby ludności, liczby zamieszkujących jeden lokal - zauważył Krystian Krupa z Instytutu Jagiellońskiego. On też mówił, że powszechne jest zaniżanie metrażu czy deklarowanej liczby osób zamieszkujący dany lokal, by płacić mniej.