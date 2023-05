Trzaskowski: Warszawa uruchomi publiczny szpital, w którym będzie przeprowadzana procedura in vitro

Miasto uruchomi pierwszy w Polsce publiczny szpital, który zapewni warszawiankom kompleksową i całkowicie darmową procedurę in vitro. Wszystko bezpłatnie i w jednym miejscu - zapowiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet, warszawianki otrzymają bezpłatną pomoc od chęci zostania mamą, do momentu wyjścia z dzieckiem na rękach ze szpitala – powiedział prezydent Warszawy podczas konferencji poświęconej polityce prorodzinnej miasta.

Zapowiedział, że jeszcze w tym roku wystartuje "projekt budowy laboratorium na co przeznaczymy 4 mln zł oraz rozpoczniemy procedurę uzyskiwania stosownych zgód poprzedzających realizację pełnej procedury in vitro przez nasz miejski szpital".

Od pełnej diagnostyki po poród i wsparcie psychologiczne

Wyjaśnił, że kompleksowe wsparcie w leczeniu niepłodności dla mieszkanek Warszawy zacznie się od pierwszej wizyty u lekarza i obejmować będzie: pełną diagnostykę i leczenie, wszystkie niezbędne badania do procedury in vitro, prowadzenie ciąży, szkołę rodzenia, poród, w tym również cesarskie cięcie oraz, w razie potrzeby, wsparcie psychologiczne i opiekę nad noworodkiem.

Rafał Trzaskowski poinformował, że dzięki programowi in vitro, w Warszawie urodziło się 1800 dzieci. "W sposób kompleksowy i całkowicie darmowo będziemy przeprowadzać procedurę in vitro. To pierwszy tego typu szpital, w którym taka kompleksowa obsługa będzie wykonywana" - skomentował prezydent.