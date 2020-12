Kierowcy warszawskiego pogotowia nie dostaną dodatku covidowego. "Trafiliśmy do luki"

Przedstawiciel kierowców w liście do ministra zdrowia przypomina, że zgodnie z jego decyzją "pracownicy medyczni mają otrzymać dodatek do pensji w wysokości stu procent uposażenia w związku z walką z COVID-19". Dalej opisuje, że w skład zespołów ratowniczych, oprócz osób z wykształceniem medycznym wchodzą również kierowcy, którzy takiego wykształcenia nie posiadają. Ale "jako pełnoprawni członkowie ZRM (zespołów ratownictwa medycznego - red.), również mają bezpośredni kontakt z pacjentami zarażonymi lub podejrzanymi o zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Biorą udział w czynnościach ratunkowych zarówno jako pomoc w transporcie pacjenta, sprzętu, jak i podczas reanimacji jako asysta".

- Sprawa jest na tyle specyficzna, że dotyczy jedynie kierowców pogotowia tylko podlegających pod Warszawę i Poznań. Kierowcy z pozostałych miast muszą mieć wykształcenie ratownika, my z kolei nie musimy go mieć. Ale także jeździmy z pacjentami, wykonujemy taką samą pracę jak oni. Mimo to nie zostaliśmy objęci dodatkami, trafiliśmy do takiej luki - powiedział redakcji Kontaktu 24 kierowca warszawskiego pogotowia, który powiadomił nas o problemie. Jak dodał, pismo zostało złożone. - Jeżeli nie poskutkuje i kierowcy nie będą traktowani jako pracownicy pogotowia, tylko jako pracownicy techniczni, będzie strajk. Kierowcy zablokują karetki pogotowia warszawskiego oraz poznańskiego poprzez masowe L4 czy też urlopy - zapowiedział.