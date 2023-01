"Pamiętacie kamienicę o dwóch frontach? Dom wypełnia całą głębokość działki od ul. Pięknej 43 do Koszykowej 58. Ciekawostką jest to, że elewacje ma takie same. Właśnie na tej od strony Koszyków zakończono remont. Przechodniom ukazała się kamienica w jasnym kolorze z pięknie uczytelnionymi dekoracjami i balustradami balkonów – żeliwnymi i kamiennymi. Teraz dom z początku XX wieku wygląda jak przepiękna bombonierka!" - czytamy na facebookowym profilu Stołecznego Konserwatora Zabytków.