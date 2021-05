NieZapominajmy. Kwietny napis upamiętni zmarłych na COVID-19

"Chcemy przede wszystkim nadziei"

- Oczywiście rządzący po raz kolejny otrąbili sukces, że pandemia się skończyła. Ja bym radził jednak, żeby na wszelki wypadek przygotować się na gorszy scenariusz - stwierdził Trzaskowski. - Oczywiście wszyscy chcemy przede wszystkim w tej chwili nadziei. Chcemy wszyscy patrzeć w przyszłość, cieszyć się tym, że będziemy mogli się spotykać. Ale uważajmy, róbmy to w sposób bezpieczny - zaznaczył prezydent.

Zaapelował też do warszawianek i warszawiaków, by pamiętali o zachowaniu dystansu i zakładaniu maseczek w zamkniętych pomieszczeniach. Zachęcał też, by nie rezygnować z zasłaniania ust i nosa, gdy znajdziemy się w dużym skupisku ludzi na świeżym powietrzu.