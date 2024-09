Przewrócił regał z alkoholami, odpowie za kradzieże rowerów

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzili postępowania w sprawie kradzieży rowerów. Trop zawiódł ich do 39-letniego obywatela Ukrainy - w kwietniu oraz maju miał on ukraść siedem rowerów oraz dwie hulajnogi o łącznej wartości ponad 25 tysięcy złotych.