"Nadszedł już czas, żeby nasza 2,5-letnia Nysa opuściła rodzinne gniazdko i wyjechała do innego ZOO. Zgodnie z zaleceniami koordynatora została wysłana do zoo w Jokohamie w Japonii, by tam założyć własną rodzinę. Trzymamy kciuki za dobrą współpracę z nowymi opiekunami, śliczny nowy dom i przede wszystkim za przyszłe sukcesy hodowlane" - napisał w mediach społecznościowych stołeczny ogród zoologiczny.