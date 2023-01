Zatrzymali go, bo jechał zbyt głośnym autem

Jak poinformował we wtorek mł. asp. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, do kontroli hałasującej dziurawym tłumikiem lancii doszło tam dzień wcześniej, na ul. Jana Pawła II.

Kierowca z zakazem

- Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Łodzi. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że ma on sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, obowiązujący do kwietnia tego roku - wyjaśnił mł. asp. Klimek. Podkreślił, iż za popełnienie przestępstwo niestosowania się do orzeczonych środków karnych 24-latek odpowie teraz przed sądem. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.