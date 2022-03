Rządowa pomoc dla uchodźców nie wszędzie taka sama. Expo w Nadarzynie dostaje więcej niż samorząd

Okazuje się, że kwota pomocy nie wszędzie jest jednakowa. Na dysproporcje zwrócił uwagę reporter radia TOK FM Michał Janczura. Powołując się na pismo otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazał, że otwarte przy wsparciu wojewody centrum pomocy na terenie hal Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie otrzymuje 95 zł za każdą przyjętą osobę. Jest to stawka za jedną dobę. "Kowalski jak przyjął uchodźców do siebie dostaje max 40, nie korzysta z pomocy wolontariuszy, żołnierzy WOT itp." - napisał na Twitterze Janczura.

"Firma musiała zmienić przeznaczenie obiektów"

Do wpisu odniósł się zespół prasowy urzędu wojewódzkiego. W oświadczeniu podkreślono, że wojewoda "musiał podjąć niezwłoczne działania, aby w szybkim czasie zapewnić schronienie uchodźców". Zaznaczono również, że hale Ptak Expo w Nadarzynie to największy w Polsce obiekt zakwaterowania uchodźców w Polsce, który może przyjąć około 20 tysięcy osób.

"Mając na uwadze powagę sytuacji - zaledwie w 3 godziny od podjęcia o przystosowaniu hal do miejsc noclegowych, obiekt Ptak Warsaw Expo został w pełni przygotowany i przystosowany do potrzeb zakwaterowania. Tym samym firma Ptak Warsaw Expo udostępniając przestrzeń dla uchodźców z Ukrainy musiała zmienić przeznaczenie obiektów, np. poprzez konieczność ogrzania hal i zawiesiła ich dotychczasową formę działalności - z której pozyskuje dochody" - tłumaczył Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

"Warunki powinny być dokładnie takie same w całej Polsce"

We wtorek do sprawy odniósł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przyznał, że miasto otrzymuje, tak jak zwykli mieszkańcy udzielający uchodźcom schronienia, 40 zł za osobę dziennie. - Mieliśmy obiecane 120 złoty na samym początku. Później ta suma spadła do 40 złotych. Wydaje mi się, że wszyscy powinni być traktowani dokładnie tak samo. Ja oczywiście nie chce nikomu zabierać pieniędzy, ale jeśli mamy zajmować się przez ten najbliższy czas naszymi sąsiadami, to te warunki powinny być dokładnie takie same w całej Polsce - powiedział Trzaskowski.