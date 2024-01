"Nie było żadnego: To jest napad!. Po prostu zaczęli strzelać im w plecy". Ostatni zatrzymany

Aresztowano ostatniego z podejrzanych o napad w Wólce Kosowskiej - poinformowała Prokuratura Krajowa. Do zdarzenia doszło w 2013 roku. Wówczas sprawcy przy użyciu broni palnej ukradli ponad 4,2 miliona złotych.

Chodzi o jeden z najgłośniejszych napadów. Celem były pieniądze przewożone przez konwojentów z firmy ochroniarskiej. 14 marca 2013 r. przyjechali oni do oddziału Banku Zachodniego WBK w centrum handlowym w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej z dwoma workami gotówki. Był w nich prawdziwy majątek - 4 mln 215 tys. zł. Gdy konwojent Dariusz W. i konwojentka Katarzyna M. wchodzili do budynku Chińskiego Centrum Handlowego, napastnicy zaatakowali. - Nie było żadnego "To jest napad!". Po prostu zaczęli strzelać im w plecy - opowiadał nam policjant znający kulisy śledztwa.