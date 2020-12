Zatrzymali podejrzewanego o kradzież. "W wózku makrele, makowiec i 24 litry alkoholu"

- W wigilię, tuż przed zamknięciem, do jednego z supermarketów w Tarczynie wszedł mężczyzna, który do "pełna" załadował swój wózek. Następnie ominął linię kas i wraz z niezapłaconym towarem wyszedł drzwiami wejściowymi. Został zauważony przez jednego z pracowników, który próbował go zatrzymać, jednak został on odepchnięty i przewrócony - opisuje przebieg wydarzeń rzecznik prasowy piaseczyńskiej komendy Jarosław Sawicki.