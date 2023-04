Wyszła z domu i zaginęła. Szukało jej blisko 200 osób

Działania poszukiwawcze trwały nieprzerwanie całą noc i były kontynuowane we wtorek rano. - Ponad 130 policjantów, wezwanych do służby w trybie alarmowym, sprawdzało metr po metrze pobliskie tereny - przekazała funkcjonariuszka. W akcji brało też udział około 50 strażaków z Garwolina i druhów z miejscowych OSP.

Quady, kamery i pies

Do poszukiwań wykorzystano kamerę termowizyjną, drona, quady oraz przewodnika z policyjnym psem tropiącym. 91-latka została odnaleziona przez strażaków około cztery kilometry od miejsca zamieszkania; przewieziono ją do szpitala.

Jak zadbać o bezpieczeństwo seniora?

Policja stale odnotowuje zgłoszenia dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku. Policjanci apelują do bliskich seniorów, by zadbali o ich bezpieczeństwo.

- Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły np. do lasu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę z numerami telefonu do opiekunów – radzą mundurowi.