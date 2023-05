Sejmik zdecydował, co z zarobkami dla egzaminatorów WORD

We wtorek sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na Mazowszu. Projekt uchwały proponował zmiany przepisów regulujące zasady wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zmianom ma ulec: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku zadaniowego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za kategorie (B+E, C+E, D+E). Ich stawka została podwyższona.

Koszty mają pokryć wyższe ceny egzaminów

Uchwała zakłada podniesienie stawek dodatku funkcyjnego z przedziału 1200-1500 zł do 1450-1800 zł. Dodatek specjalny wzrośnie z 500 zł do 600 zł, a dodatek za uprawnienia rozszerzające (B+E, C+E, D+E) ze 100 zł do 150 zł. Przewidywany średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia to 56 proc., natomiast średni wzrost dodatku zadaniowego wyniesie 40 proc.