Tak miasto remontuje domek Ryszarda Kapuścińskiego

"Na miejscu będziemy składać części w całość"

Przekazała też, że remont obu domków rozpoczął się na przełomie lutego i marca 2022 r. Prowadzi go firma Inmel we współpracy z pracownią Palmett. "Po wykonaniu rozbiórki domków fińskich wybraliśmy elementy, które są w stanie nadającym się do zachowania. Następnie przystąpiliśmy do prac przy fundamentach. Podczas ich odkrywki okazało się, że fundamenty są w bardzo złym stanie i musimy wykonać dodatkowe prace, aby je wzmocnić i postawić na nich domki. One powstaną w głównej mierze w fabryce, do parku zostaną przewiezione ich komponenty. Na miejscu będziemy składać części w całość" – powiedziała Gazecie "Stołecznej" Karolina Kwiecień-Łukaszewska.