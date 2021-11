Do ptasich karmników wkładajmy zboże, nie chleb. Piwnicę zostawmy otwartą dla kotów

Stołeczny ratusz apeluje do mieszkańców Warszawy, aby w jesienne i zimowe dni pamiętali o zwierzętach wolno żyjących. Chodzi nie tylko o dokarmianie ptaków, ale również o zapewnienie kotom dostępu do piwnic.

Urzędnicy w komunikacie prasowym zachęcają zarządców i administratorów nieruchomości oraz wszystkich warszawiaków do tego, aby ułatwili czworonogom dostęp do piwnic. "Pomieszczenia piwniczne w okresie jesienno-zimowym stanowią bezpieczne i ciepłe schronienie dla wolno żyjących kotów w stolicy" - przekonują.

Dokarmianie

Zbiórka

Jesień i zima to także trudniejszy okres dla czworonogów w schroniskach. Jeszcze do 30 listopada trwa akcja "Zima na Paluchu" organizowana wspólnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Schronisko na Paluchu. W ramach inicjatywy dla podopiecznych placówki zbierane są koce, kołdry bez pierza, prześcieradła, ręczniki, dywany, wykładziny, szare gazety oraz zabawki. Rzeczy można wrzucać do specjalnie oklejonych kontenerów ustawionych przez MPO przy wjazdach do budynków spółki.