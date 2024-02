Z Egiptu przez Polskę do Ukrainy. Kurierki zatrzymane na warszawskim lotnisku

Narkotyki przemycane z Egiptu do Ukrainy

Według śledczych, substancje psychotropowe były produkowane w Ukrainie lub przemycane z Egiptu do Ukrainy. - Jeszcze w minionym roku do policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji dotarła informacja, że planowany jest przemyt narkotyków do Ukrainy przez Polskę. Akcję przeprowadzili policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. W Warszawie zatrzymano trzy kobiety związane z kartelem, które działały jako kurierki narkotykowe przemycające prekursory z Egiptu przez Polskę do Ukrainy. Wówczas przejęto 77 kilogramów pseudoefedryny - przekazała podinspektor Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP.