Upał, kolejki i wysoka frekwencja. W niektórych dzielnicach trzeba sięgać po rezerwy kart

Wyjątkowo wielu warszawiaków postanowiło dziś nie odkładać głosowania na koniec dnia i do lokali udało się rano lub przed południem. - Zachęcamy mieszkańców, aby zabrali ze sobą wodę. Jest gorąco, a kolejki są naprawdę spore. Kilka osób już zasłabło – apelowała w dzień Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza. Jak ustaliliśmy, jedna osoba zasłabła w lokalu wyborczym. Została przewieziona do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować.

W maseczkach i z odstępami

Przed Szkołą Podstawową nr 319 na Żoliborzu, w której znajduje się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 338, około godziny 8 stało ponad sto osób, zachowując odstęp od innych osób od 1 do 2 metrów i z maseczkami zasłaniającymi usta i nos, niektórzy w lateksowych rękawiczkach. Kolejka rozpoczynała się u drzwi do szkolnej sali gimnastycznej, przy Filareckiej 2, a kończyła się na chodniku przy Krasińskiego w kierunku placu Wilsona.

Jak powiedział pracownik szkoły, ludzie stali w kolejce już przed godziną 7 rano, a przygotowania do przyjęcia głosujących rozpoczęły się około godziny 6. Przed wejściem do sali gimnastycznej, w której była ustawiona urna i stoliki do głosowania, znajdowało się urządzenie do dezynfekcji rąk. Do lokalu wyborczego wpuszczano po kilka osób. Po pobraniu karty i oddaniu głosu wyborcy wychodzili innym wyjściem.