Młody mężczyzna zaginął podczas kąpieli w Wiśle. Tragiczny finał trzydniowych poszukiwań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w środę oddała do ruchu 9 kilometrów drugiej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku od Płońska do węzła Dłużniewo w województwie mazowieckim. Oznacza to ułatwienia dla podróżujących w kierunku Gdańska.