Więzienia czekają na "odmrożenie". "Można iść na mecz, a nie można zobaczyć się z rodziną"

Kilka dni później pisze do nas Dagmara, która również od marca nie widziała się ze swoim partnerem osadzonym w więzieniu. A do służby więziennej spływają pytania o odmrożenie zakładów karnych.

"Tęsknimy i dzieci tęsknią"

19 marca wszystkie więzienia wstrzymały odwiedziny. – Od tego czasu zakaz jest sukcesywnie przedłużany. On nowa i od nowa. Nawet dotarły do nas słuchy, że będzie obowiązywał do 2022 roku – żali się kobieta. I dziwi się, dlaczego nie może odwiedzić swojego partnera. – Osoby, które pracują w służbie więziennej, również wychodzą do domów. Chodzą na zakupy, partnerzy czy partnerki tych osób również prowadzą normalne życie – zwraca uwagę.