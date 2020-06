Przez koronawirusa w części szpitali i domów opieki nie będzie komisji wyborczych

Do naszej redakcji dotarła informacja, że zagłosować w placówce nie będą mogli pacjenci Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Potwierdził to w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik tej placówki Mariusz Gierej.

- Zapadła decyzja, by nie powstała komisja wyborcza z tego względu, że trzymamy w dalszym ciągu reżim sanitarny. Pacjenci onkologiczni są pacjentami o obniżonej odporności. Izolujemy poszczególne oddziały od siebie. Także naszych sanitariuszy i sanitariuszki, lekarzy czy pielęgniarki. Nie wymieniają się między sobą nawet pomiędzy oddziałami. Zapewnienie tego reżimu w momencie, kiedy miałaby być ustanowiona komisja wyborcza, do której każdy może się udać, może graniczyć z cudem - tłumaczył Gierej.

Podkreślił, że szpital swoją decyzję motywuje głównie względami bezpieczeństwa. - Dla nas w tym momencie dużo ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowie pacjentów. Zdecydowaliśmy, że nie możemy ich narażać - zaznaczył. - Jeżeli z każdego oddziału osoby udadzą się na głosowanie i nastąpi transmisja, to wtedy mamy ryzyko zakażenia całego szpitala. Do tej pory udawało nam się to ryzyko ograniczać. Mieliśmy pojedyncze przypadki na pojedynczych oddziałach. Przy izolacji personelu i pacjentów od siebie, wyłączany był tylko ten jeden oddział - dodał.