Bielany przekażą mieszkania dla rodzin z Afganistanu instytucji wspierającej uchodźców

Pięć mieszkań, z przeznaczeniem dla afgańskich rodzin współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym, przekażemy do dyspozycji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - poinformował burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Centrum ma zająć się wszelkimi formalnościami. Z kolei dzielnica podtrzymuje deklarację wsparcia uchodźców prawnie i psychologicznie.

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk poinformował o inicjatywie dzielnicy w połowie sierpnia, gdy w Kabulu trwała ewakuacja polskich dyplomatów oraz Afgańczyków współpracujących z polskimi służbami. Jak zadeklarował, Bielany są gotowe zapewnić pięć mieszkań oraz wszelką pomoc bytową i prawną dla rodzin afgańskich współpracowników. - Trzy mieszkania są gotowe, kolejne dwa możemy przygotować w ciągu kilkudziesięciu dni - mówił wówczas burmistrz. Zapewniał też, że zarówno on, jak i jego współpracownicy oraz mieszkańcy Bielan są gotowi pomóc w urządzaniu mieszkań.

Burmistrz napisał w tej sprawie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a ten zgodził się na taką ofertę pomocy. W jej realizacja wsparła Pietruczuka jedna z zastępczyń prezydenta stolicy.

"Wspólnie z Aldoną Machnowską-Górą wiceprezydentką m.st. Warszawy ustaliliśmy, że deklarowane przez nas pięć mieszkań, z przeznaczeniem dla afgańskich rodzin współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym przekażemy do dyspozycji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmie się stroną formalną naszej inicjatywy" - poinformował Pietruczuk na Facebooku.

Jak dodał, zostają podtrzymane także deklaracje o pomocy w objęciu rodzin wsparciem prawnym i psychologicznym. "Wyraziliśmy również naszą gotowość do wspierania Centrum, w zakresie zasobów lokalowych, w niesieniu pomocy rodzinom z terenu Warszawy" - napisał burmistrz Bielan w mediach społecznościowych.

Ewakuacja z Afganistanu do Polski

W czwartek skończyła się akcja ewakuacyjna dla Polaków i ich współpracowników z Afganistanu, o czym informował premier Mateusz Morawiecki. Na pokładach kilkunastu polskich samolotów były też osoby, o zabranie, których prosiły nasz rząd państwa sojusznicze. Do Polski przewieziono ponad 1100 osób, z czego 937 to Afgańczycy, a wśród ewakuowanych było około 300 kobiet i 300 dzieci.

Akcję ewakuacyjną wspierał w Afganistanie Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób. Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywała się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostawali się do Polski.