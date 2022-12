Więcej połączeń do Krakowa, do Wilna z jedną przesiadką. Od niedzieli nowy rozkład na kolei

Od 11 grudnia na tory wyjedzie 14 par pociągów kategorii EIP (Pendolino) łączących Warszawą z Krakowem. W nowym rozkładzie pasażerowie będą mieli do wyboru więcej składów wyjeżdżających w kierunku stolicy Małopolski po godzinie 16. Ponadto oba miasta połączy dodatkowo również pociąg IC Kinga, który zostanie uruchomiony od maja. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane składem ED160 FLIRT. Z Warszawy pociąg wyjedzie około 10.30, z kolei powrót do stolicy został zaplanowany około 17.50.

Z Warszawy do Wilna

Nowością w zaktualizowanym rozkładzie będzie pociąg z Krakowa do Wilna. Będzie to połączenie z jedną przesiadką. Zapewni je pociąg IC Hańcza (wcześniej TLK Hańcza) kursujący do tej pory pomiędzy Krakowem a Suwałkami. Pociąg zatrzymuje się po drodze w m.in. Warszawie, Wołominie, Tłuszczu, Łochowie i Małkini. Od 11 grudnia będzie kursował w wydłużonej relacji do znajdującej się na Litwie stacji Mockava, gdzie będzie skomunikowany ze składem kolei litewskich do Kowna i Wilna.