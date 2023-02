Można tam odnowić stare meble, pograć na gitarze lub poznać tajniki realizacji filmowej

W stolicy działają FabLaby, czyli bezpłatne pracownie dla mieszkańców. Skorzystać można z przestrzeni do tworzenia muzyki, rozwoju zainteresowań artystycznych lub spróbować swoich sił w nowych mediach. Do dyspozycji pozostaje też pracowania stolarska.

FabLab Wbijaj! to miejska stolarnia dla małych i dużych majsterkowiczów. Jak wskazuje ratusz pod okiem fachowca można tam odnowić zniszczone meble, zrobić drewniane zabawki dla dzieci, czy po prostu nauczyć się majsterkować. Z wyposażonej pracowni można korzystać indywidualnie lub wziąć udział w grupowych warsztatach.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych. Dokładny grafik i zasady korzystania z FabLabu Wbijaj! znajdują się na stronie internetowej placówki .

Przestrzeń dla muzyków i artystów

FabLab Kamera Akcja! to otwarta, wyposażona w profesjonalne sprzęty, twórcza przestrzeń dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w świecie nowych mediów. W pracowni regularnie organizowane są warsztaty, podczas których można poznać tajniki dubbingu, realizacji filmowej, czy fotomanipulacji. Więcej informacji na temat FabLabu Kamera Akcja! znajduje się na stronie mlodziezowa.tv .

FabLab Pobite Gary! nieodpłatnie udostępnia mieszkańcom salę prób z instrumentami, studio nagraniowe z reżyserką, a także pomoc merytoryczną profesjonalnych muzyków. Muzyczny FabLab czynny jest od poniedziałku do piątku. Więcej informacji znajduje się na fablabpobitegary.centrumwspieraniarodzin.pl .

ArtLab to najbardziej kreatywna i artystyczna pracownia. Można w niej rozpocząć swoją przygodę z ceramiką, stworzyć swoją pierwszą makramę, spróbować swoich sił podczas warsztatów z linorytu lub odnowić ulubioną dżinsową kurtkę. W pracowni jest 12 stanowisk do pracy, sztalugi oraz piec do wypału ceramiki. Więcej informacji znajduje się na artlab.centrumwspieraniarodzin.pl.