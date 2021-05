Mefedron w mieszkaniu 33-latki. "Miała osiem lat do odsiadki"

Jak przekazał Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej komendy, funkcjonariusze z wydziału operacyjno-rozpoznawczego weszli do jednego z mieszkań przy Marszałkowskiej. Podejrzewali, że może w nim przebywać kobieta, która posiada znaczną ilość środków odurzających.

"Była poszukiwana listami gończymi"

- Po wejściu do lokalu i drobiazgowym przeszukaniu wszystkich pomieszczeń w jednym z pokoi oraz w damskiej torebce leżącej na parapecie policjanci znaleźli w sumie blisko 1000 porcji handlowych mefedronu. Kobieta przyznała, że środki odurzające kupiła za 3000 złotych po to, aby je sprzedać i zarobić - poinformował Szumiata. Dodał, że policjanci zabezpieczyli wagę służącą do porcjowania narkotyków oraz telefony komórkowe, przez które 33-latka mogła się kontaktować z dostawcą lub potencjalnymi klientami.