Co dalej ze Strefą Czystego Transportu? Wojewoda mazowiecki odpowiada

Do tej pory nikt nie przedstawił żadnych przesłanek do unieważnienia uchwały dotyczącej Strefy Czystego Transportu i ja ich nie dostrzegam - mówi w wywiadzie dla wtorkowego "Super Expressu" wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

- Ja argumenty jednej i drugiej strony poznałem już w trakcie prac radnych nad uchwałą i słyszałem je na sesji. Głosowałem za Strefą Czystego Transportu, dlatego, że nie miałem wątpliwości, że jest to właściwa decyzja. Zresztą do tej pory nikt nie przedstawił żadnych przesłanek do unieważnienia tej uchwały i ja ich nie dostrzegam - powiedział Frankowski.

Strefa płatnego parkowania i marsz

Wojewoda mazowiecki odniósł się również do ewentualnego wycofania z sądu administracyjnego skargi poprzedników dotyczącej strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. - To z kolei bardzo prawdopodobne, ale muszę jeszcze zapoznać się z dokumentami złożonymi przez wojewodę. Bo z tej strony tej sprawy jeszcze nie znam - powiedział.

Pytany o to, czy zmieni zarządzenie wojewody o ustanowieniu Marszu Niepodległości, jako uroczystości cyklicznej, zaznaczył, że nie jest to wykluczone. "To kolejna sprawa do przeanalizowania" - mówił.