Do zdarzenia doszło na ulicy ppłk. Mieczysława Sokołowskiego "Grzymały", w pobliżu hali Kopińskiej. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, pijany kierowca uderzył w barierki.

Kiedy policja może skonfiskować samochód?

14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.