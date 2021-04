Spłonęła ciężarówka z drewnem, zginął kierowca. Prokuratura wszczyna śledztwo po wypadku na S8

Spłonęła ciężarówka z drewnem

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 14 pomiędzy węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, ze wstępnych ustaleń wynika, że w tirze jadącym trasą S8 w kierunku Poznania pękła opona. To spowodowało, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał w lewo, przygniatając samochód osobowy do bariery. Ciężarówka następnie uderzyła w barierę, której elementy spadły na dwa samochody jadące w kierunku Białegostoku. Samochód ciężarowy się przewrócił i stanął w płomieniach.