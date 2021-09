Rusza proces "najmłodszego polskiego milionera". Obrona chce umorzenia

Oszustwo czy przestępstwo podatkowe? Obrońcy chcą umorzenia

Ponadto - jak mówił mec. Rogalski - oskarżenie powinno się zdecydować, jaką wersję przyjmuje "jeśli chodzi o prawno-karną ocenę zachowania" jego klienta. - W tej sprawie zarzucono przestępstwa podatkowe (...). Jeśli założymy, że Kaszubski popełnił przestępstwa kwalifikowane jako oszustwa, to jak to się ma do przestępstw podatkowych. Tu jest sprzeczność - zaznaczył adwokat, przypominając równolegle prowadzoną sprawę odnoszącą się do podejrzenia oszustw.