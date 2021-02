Remont Dworca Zachodniego. Zaczyna się rozbiórka, wydłuży się droga na perony

Przebudowa Dworca Zachodniego przechodzi do kolejnego etapu. Od niedzieli dojście na perony od strony Woli zostało wydłużone o kilkaset metrów. Jak zapowiadają kolejarze, zmiany będą utrzymane do końca marca.

- Od 14 lutego przewidujemy zmiany w komunikacji od strony północnej. Pasażerowie będą poruszali się nowym ciągiem komunikacyjnym równolegle do ulicy Tunelowej. Peronem numer siedem będą wchodzić do przejścia podziemnego. W tym czasie wykonawca przystąpi do rozbiórki budynku dworca od strony Tunelowej – zapowiedział Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK.