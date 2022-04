Ratusz nie zgadza się z zakazem picia alkoholu nad Wisłą. Będzie skarga na wyrok sądu

czytaj dalej

Nazwa "Most przyjaźni polsko-ukraińskiej" dla budowanej kładki pieszo-rowerowej, która połączy Pragę ze Śródmieściem, pojawiła się w petycji przekazanej do Rady Warszawy przez dwie organizacje samorządowe. "To idealny sposób na wyeksponowanie pozytywnych stosunków między naszymi narodami" - zaznaczyli autorzy petycji.