Teść byłego burmistrza Włoch zeznał, że W. przyniósł mu torbę z pieniędzmi. Chwilę później zjawiło się CBA

Teść burmistrza: przyniósł pieniądze w reklamówce

Podczas środowej rozprawy zeznania składał teść Artura W. - 28 października spotkaliśmy się w garażu, zięć zadzwonił do mnie i poszliśmy do garażu na papierosa. Przyniósł pieniądze. Były w torbie reklamówce czy innej foliowej. Chciał je tylko zostawić, powiedział, że przyjedzie i na drugi dzień odbierze. Przywiózł je, bo miał jechać na jakieś spotkanie związane z pracą - wspominał mężczyzna. Sąd szczegółowo ustalał przebieg ostatnich chwil przed zatrzymaniem: czy obaj palili papierosy, czyje to były papierosy, w jakiej torbie były pieniądze i gdzie je umieszczono w garażu. Świadek sam poprosił sąd, by odczytano jego zeznania ze śledztwa.