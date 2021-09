Polski Ład a budżet Warszawy. "Rząd przyjął taki algorytm, żeby uderzyć w duże miasta"

1,7 miliarda złotych - tyle zdaniem stołecznego ratusza ubędzie w skali roku z miejskiej kasy w związku z rządowym programem Polski Ład. Urzędnicy ostrzegają, że Warszawa zostanie zmuszona do radykalnych cięć wydatków, które mogą skutkować m.in. zmniejszeniem liczby połączeń komunikacji miejskiej, odstąpieniem od niektórych inwestycji oraz zmniejszeniem dopłat do oświaty.

- Polski Ład to coroczne pozbawienie warszawiaków 1,7 miliarda złotych z ich budżetu samorządowego. To ponad tysiąc złotych mniej na mieszkańca stolicy każdego roku. Dlatego poleciłem wiceprezydentom i dyrektorom pilną analizę wydatków w nadzorowanych przez nich obszarach, według wytycznych skarbnika miasta, byśmy wiedzieli konkretnie, czego nie będzie, kiedy ten rządowy zamach na samorząd się dokona – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Rafał Trzaskowski. - Będziemy robić, co w naszej mocy, by ochronić najbardziej wrażliwe dziedziny naszego życia, jak wsparcie dla najbardziej potrzebujących, seniorów, dożywianie dzieci i programy zdrowotne, ale na przykład kontynuacja miejskiego programu in-vitro, dzięki któremu urodziło się już ponad tysiąc warszawiaków, może okazać się niemożliwa - dodał.