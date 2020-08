Blisko 50 osób zatrzymanych po proteście na Krakowskim Przedmieściu

- To nie są jedyne przestępstwa, bo między innymi doszło też do uszkodzenia radiowozu, znieważano policjantów. Te zdarzenia również są częścią prowadzonych czynności - powiedział Marczak i stwierdził, że ta sprawa nie różni się w żaden sposób od innych. - Czynności są prowadzone w oparciu o kpk, czyli Kodeks postępowania karnego. Informujemy odpowiednie służby, w tym konkretnie prokuraturę, bo informacja o zatrzymaniu musi do nich trafić. Czynności procesowe będą oczywiście prowadzone z udziałem obrońców - zaznaczył Marczak.

"Dla nas jest najważniejszą rzeczą fakt popełnienia przestępstwa"

Do tych informacji również odniósł się Marczak. - Pamiętajmy, że środki, które stosują policjanci, a tutaj mówimy o środkach przymusu bezpośredniego, są stosowane adekwatnie do sytuacji, z którą mamy do czynienia - zaznaczył. Powiedział, że zaczęło się od zatrzymania jednej osoby. I wprowadzenia jej do radiowozu. - W tym momencie pierwsze osoby zaczynają już skakać po radiowozie. Kiedy jest potem odjazd zatrzymanej, tłum zaczyna utrudniać, zaczyna być agresywny wobec policjantów - zaznaczył i wskazał, że to właśnie było podstawą prawną do działania i do użycia środków przymusu bezpośredniego przez policjantów.