Ostatni etap prac na Gagarina. Kolejne zmiany w ruchu i jazdy testowe tramwaju

Od piątku, 26 kwietnia, od godziny 22 do poniedziałku, 29 kwietnia, do godziny 4 drogowcy będą układali ostatnią warstwę nawierzchni na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej, od Czerniakowskiej do Sieleckiej. Są to prace przełożone z poprzedniego tygodnia – wtedy plany pokrzyżowała pogoda. Ponownie zostanie zamknięta również jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Na obu asfaltowanych ulicach kierowcy będą jeździli – w dwóch kierunkach – po jednej części drogi. Natomiast ostatni etap asfaltowania Gagarina – pomiędzy Sielecką a Belwederską – przewidziany jest na weekend po majówce, czyli 11 i 12 maja.