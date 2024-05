- Noc Muzeów udowadnia, że żyjemy w fascynującym mieście, pełnym aktywnych i uśmiechniętych ludzi. To prawdziwe miejskie święto, bo pokazujemy jak wyjątkowa jest Warszawa i że można ją odkrywać bez końca - tak na tegoroczną odsłonę popularnej imprezy zapraszał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Szczególnie zachęcam do spaceru po nowej przeprawie ze Śródmieścia na Pragę, by po zejściu z mostu zajrzeć do praskich galerii, Muzeum Warszawskiej Pragi czy na wystawę o saunowaniu przy Centrum Kreatywności Targowa - dodał.