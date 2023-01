Wdrażają zintegrowany system oszczędzania energii. Nawet 20 milionów złotych rocznie

- Obecnie, w ramach pilotażu projektu, system do zarządzania energią zainstalowano w 10 placówkach oświatowych. Czujniki zbierają dane o zużyciu mediów i integrują działanie wewnętrznych instalacji, ale też alarmują o sytuacjach awaryjnych, umożliwiając zdalne zarządzanie ze stanowiska operatora. Jedną z placówek, gdzie trwa pilotaż systemu jest przedszkole numer 420 przy ulicy świętej Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie. Szacujemy, że dzięki wdrożeniu monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej we wszystkich miejskich obiektach, Warszawa może oszczędzić nawet 20 milionów złotych rocznie - powiedziała cytowana w komunikacie wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Jak działa system?

- Miejski system do zarządzania energią jest oparty o model zarządzania danymi, który miasto zakupiło pod koniec ubiegłego roku wraz z wyposażeniem dla 10 placówek oświatowych czyli warszawskich szkół i przedszkoli. Ten model będzie sukcesywnie rozbudowywany o kolejne punkty na mapie Warszawy. Już wcześniej w urządzenia do zarządzania energią cieplną wyposażyliśmy ponad 70 placówek oświatowych w Śródmieściu i na Targówku ale nie działały one dotąd jako rozwiązanie systemowe. Teraz będziemy je integrować w ramach miejskiego systemu - tłumaczy Leszek Drogosz. - Działanie systemu nie jest skomplikowane. Szkoła pracuje w określonych godzinach. Zazwyczaj zajęcia zaczynają się około godziny 8, a kończą około 18, czasami później, od poniedziałku do piątku. Zasadniczo w każdym przypadku można precyzyjnie określić moment, kiedy obiekt zostanie opuszczony przez użytkowników. System polega na tym, że dla każdej placówki jest przygotowywany profil ogrzewania. Kiedy budynek nie jest użytkowany, temperatura zostaje obniżona. Przez to kupujemy mniej ciepła i uzyskujemy duże oszczędności na rachunkach - wyjaśnia Drogosz.