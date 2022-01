Wysokie rachunki za mieszkanie. Miasto oferuje dopłaty. Gdzie złożyć wniosek?

Wyższe opłaty za prąd i ogrzewanie dotknęły wielu mieszkańców Warszawy. Ratusz przygotował wsparcie w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. Miasto będzie także przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

W tym tygodniu stołeczny ratusz poinformował, że od 1 stycznia udzielane jest miejskie wsparcie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkania. "Z dodatkowych środków będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie" - wyjaśniają urzędnicy w komunikacie.

Jak uzyskać dodatek osłonowy?

Aby otrzymać zasiłek należy zwrócić się do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomocy to 50 procent miesięcznych kosztów ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wylicza ratusz, z pomocy osłonowej w 2020 roku skorzystały 5 574 osoby samotnie gospodarujące, co stanowi 18,5 proc. osób samotnych, objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej. W 2021 roku takiego wsparcia udzielono 678 rodzinom wielodzietnym.

Rządowe dopłaty do prądu i gazu. Komu przysługują?

Ratusz poinformował również o nowym świadczeniu - rządowym dodatku osłonowym, który ma częściowo pokryć koszty związane ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu. Przysługuje osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł netto.

"Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym zł lub 1500 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę" - informuje ratusz.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Gdy obliczony dodatek osłonowy jest niższy niż 20 zł, nie jest wypłacany.

Wnioski o dopłaty można składać w urzędach dzielnic.

