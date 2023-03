Miała go pogrążyć przed wyborami prezydenckimi. Rafał Trzaskowski publikuje szczegóły "akcji 9 Trzasków"

W środę wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował na Facebooku maila ze szczegółami "akcji 9 Trzasków". Jak twierdzi, zaplanowali ją politycy PiS, którzy chcieli go zdyskredytować w oczach Polaków przed wyborami na prezydenta RP.

Swój wpis Trzaskowski zaczął od przypomnienia problemów, z którymi borykało się społeczeństwo w 2020 roku. Pandemia, upadające biznesy, przeciążona służba zdrowia - wyliczył prezydent Warszawy. "W tym samym 2020 roku nasi rządzący mieli jednak inne priorytety. Wszak były wybory. A jak wiadomo – dla polityków PiS i przybudówek nie ma niczego ważniejszego. I kiedy idzie o utrzymanie władzy, nie ma dla nich żadnych zasad. Nie po raz pierwszy co nieco na ten temat dowiadujemy się z niesławnych maili" - napisał Trzaskowski. "W najświeższej porcji zapisków z knucia na szczytach władzy czytamy o serii 'Trzasków', którymi planowano we mnie uderzyć. Bo akurat miałem nieszczęście – jako kandydat na prezydenta RP – być konkurentem dla kandydata rządzącej opcji" - wskazał.

"Akcja 9 Trzasków"

W komentarzu pod postem opublikował skan wiadomości e-mail z listą działań w ramach "akcji 9 Trzasków", którą mieli podjąć politycy obozu rządzącego, w celu pogrążenia Trzaskowskiego podczas kampanii w wyborach na prezydenta RP. "Jakimi tematami planowali się zająć uczestnicy konwersacji i inni, wyznaczeni do poszczególnych zadań politycy? Np. kozami. Albo lubrykantami. Jakąś pomyłką moich współpracowników w tweecie o Marszałku Piłsudskim" - wyliczył Trzaskowski.

Jak wynika ze skanu opublikowanego przez prezydenta stolicy, na "akcję 9 Trzasków" składała się seria konferencji polityków PiS m.in. : przy oczyszczalni ścieków Czajka, gdzie dwukrotnie doszło do awarii; przy urzędzie dzielnicy Włochy, gdzie miało dojść do korupcji z udziałem byłego burmistrza; przy Wiśle, w miejscu, gdzie padły kozy wynajęte przez ratusz od hodowcy z Dagestanu; przy szkole na Ursynowie, gdzie aktywiści rozdawali lubrykanty; przy placu Bankowym, gdzie powstała krytykowana przez wiele osób strefa relaksu; czy przy ulicy Nabielaka, gdzie mieszkała zamordowana przez nieznanych sprawców Jolanta Brzeska, aktywistka zaangażowana walkę o prawa lokatorów łamanych przez reprywatyzację.

"A kto uczestniczył w ustalaniu tej wytrawnej strategii i kto był wyznaczany do jej realizacji? Na przykład ówczesny wiceszef Kancelarii Premiera, a obecnie minister w Kancelarii Prezydenta. Na przykład była premier. Albo były minister spraw wewnętrznych. I były wiceszef resortu sprawiedliwości. Ówczesny wiceminister aktywów państwowych, a obecnie wiceminister rolnictwa. A do tego do dziś urzędujący wiceministrowie sprawiedliwości oraz klimatu" - wyliczył we wpisie Trzaskowski.

"Podsumujmy to sobie raz jeszcze: oto szereg byłych i obecnych wysokich urzędników państwowych, reprezentujących formację rządzącą krajem, w dobie bezprecedensowego kryzysu, jakim była pandemia COVID-19 oraz w momencie, gdy jej konsekwencje w sposób dramatyczny uderzały w bezpieczeństwo milionów Polek i Polaków, zajmowali się planowaniem infantylnej akcji naparzania w politycznego konkurenta" - podkreślił prezydent stolicy.

Szczegóły "akcji 9 Trzasków" Rafał Trzaskowski/Facebook.com

Reprywatyzacja, Czajka, wycinka drzew

Trzaskowski odniósł się do niektórych etapów "akcji". "Jeśli chcecie rozmawiać o reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała śp. Jolanta Brzeska, to przypominam wam: decyzję reprywatyzacyjną ws. tej nieruchomości, i to na rzecz znanego handlarza roszczeń, wydał Mirosław Kochalski, ówczesny komisarz wyznaczony przez rząd PiS, członek waszej partii. A potem m.in. także wiceprezes Orlenu z waszego nadania. Ładnie go nagrodziliście za zasługi" - wskazał. "Mam też wątpliwości, czy np. z najdroższej polany świata w Baranowie, na której twierdzicie, że kiedyś postawicie wielkie CPK, skorzysta ktokolwiek i kiedykolwiek – oczywiście poza obsadzonymi we władzach stosownej spółki waszymi kolegami, z panem Horałą na czele. A miliony z publicznej kasy lecą" - dodał Trzaskowski.

Prezydent stolicy skomentował też kwestię oczyszczalni ścieków Czajka. "Wiem, że bardzo lubiliście ten temat, niektórzy z was niemal zamieszkali swego czasu na brzegach Wisły. Jakoś dziwnie mniej było was widać i słychać w 2022 roku nad Odrą" - napisał.

Odniósł się także do innego z dziewięciu "Trzasków", czyli konferencji przed urzędem dzielnicy Białołęka poświęconej wycince drzew w tej dzielnicy. "Naprawdę jako ekipa, która przeforsowała niesławne lex Szyszko, skutkujące milionami wyciętych drzew w całej Polsce, chcieliście komukolwiek cokolwiek w tej sprawie zarzucić?! To jest już spektakularna kpina z jakiejkolwiek logiki i przyzwoitości - nawet jak na wasze mocno wyśrubowane w tym zakresie standardy" - ocenił Trzaskowski.

"Ekipa, która niestety rządzi Polską już od prawie 8 lat (tak, tak! Osiem lat! Osiem lat!) konsekwentnie oswaja nas z tym, że władza może nie mieć elementarnego poczucia wstydu, może być do szpiku przeżarta kłamstwem, że może być pozbawiona jakichkolwiek zasad czy skrupułów. I aż trudno uwierzyć, że kuchnia tej władzy, którą poznajemy z niesławnych maili, jest jeszcze bardziej odrażająca niż to, co na co dzień widać publicznie. Czas z tym skończyć. Oby już tej jesieni" - podsumował.

Poufna rozmowa

Jak wynika ze skanu zamieszczonego przez Rafała Trzaskowskiego w komentarzu pod jego postem, osobą odpowiedzialną za "akcję 9 Trzasków" miał być poseł Solidarnej Polski i sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu. Sam skan posiada znak wodny "Poufnej rozmowy". W internecie od dłuższego czasu publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej poczty byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący dotąd kwestionowali prawdziwość maili – stosowali retorykę, że jest to działanie rosyjskich służb specjalnych – ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje co najmniej kilka wiadomości, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl