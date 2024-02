Incydent podczas miesięcznicy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński wyrwał transparent

czytaj dalej

Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie marszu 11 listopada. Organizatorzy chcieli, by odbywał się on w formule zgromadzenia cyklicznego, na co nie zgodził się wojewoda mazowiecki. "Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne" - poinformował urząd wojewódzki, ale narodowcy zapowiedzieli, że marsz przejdzie "niezależnie od wszystkich czynników".