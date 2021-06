Hulajnogi na nowych zasadach. "Odnotowaliśmy 277 interwencji"

O efekty wprowadzenia nowych przepisów zapytaliśmy miejskich drogowców. - Od tego dnia (czwartku, 20 maja - red.) do niedzieli łączone patrole straży miejskiej i ZDM odholowały około 80 nieprzepisowo zaparkowanych hulajnóg. To wydaje się niewiele jak na początek rewolucji, która między innymi wskazuje bardzo konkretne umiejscowienie tego pojazdu na ulicy. Zresztą w Warszawie dało się zaobserwować, że po pierwsze hulajnogi były rozstawiane przez operatorów zgodnie z przepisami, a po drugie jest ich – po wejściu w życie nowych przepisów – po prostu mniej – ocenia Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM.

Zaznacza, że do tej pory nie wiadomo było, czym jest hulajnoga, więc nie było prawa, które wobec niej można było egzekwować. - Teraz jest to pojazd, co samo w sobie jest fundamentalną zmianą, z określonym miejscem w przestrzeni miasta, zarówno gdy się porusza, jak i gdy jest zaparkowana - zauważa Dybalski.