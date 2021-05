E-hulajnogi na nowych zasadach. Dodatkowe kontrole straży miejskiej

Jak zaparkować e-hulajnogę?

Zgodnie z nowymi przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg będzie dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych (dziś takich miejsc nie ma), a jeśli ich nie ma - na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi. Miasto zaproponowało operatorom parkowanie hulajnóg przy stojakach rowerowych. "Aby zagwarantować, że takie rozwiązanie nie będzie blokować miejsc postoju rowerzystom, oczekujemy od operatorów zakupu dodatkowych stojaków - w liczbie proporcjonalnej do posiadanej floty" - czytamy na stronie ZDM. Drogowcy czekają wciąż na odpowiedź.

Gdzie można jeździć e-hujalnogą?

Kto może korzystać z e-hulajnogi?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.