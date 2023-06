Do Krakowa odjedziesz z Warszawy Głównej. Ale biletu tam nie kupisz

Warszawa Główna to stacja główna tylko z nazwy. Była taką do połowy lat 70., kiedy oddano do użytku Dworzec Centralny. Z czasem rola Głównego obniżała się coraz bardziej, ostatni pociąg pasażerski odjechał z tego dworca w 1997 roku. Ale dwa lata temu dobrze usytuowaną stację reaktywowano, by odciążyć inne na czas remontu linii średnicowej.