Otwierają przebudowany fragment Kondratowicza. Autobusy wracają na stare trasy

W kolejnym etapie planowane jest otwarcie gotowej, południowej jezdni Kondratowicza między Łabiszyńską i Chodecką, na której ruch będzie zapewniony w obie strony. W tym czasie na jezdni północnej wciąż będą trwały prace. Następnie na odcinku od Chodeckiej do Malborskiej do ruchu dopuszczone będą pojazdy komunikacji miejskiej, natomiast w pełni przejezdny będzie odcinek od Malborskiej do św. Wincentego.