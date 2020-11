Budowa Muzeum Historii Polski na półmetku

- To jest muzeum, które ma pomieścić całą polską historię, ale także ma być wielofunkcyjne, ma dobrze służyć polskiemu społeczeństwu i Polsce - powiedział wicepremier Gliński. Podziękował także całemu zespołowi muzeum, wykonawcy, projektantom i wszystkim, którzy współpracują przy budowie.

Jak mówił, "w tej chwili ta przestrzeń polskiej historii dotrze do Cytadeli, która była zamknięta dla warszawiaków". - Rzadko tu ktoś się pokazywał, dwa muzea istnieją i funkcjonują - Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie, ale generalnie w świadomości warszawiaków i Polaków to miejsce było zamknięte i było przeklęte - powiedział.

Minister kultury zdradził, że "dość dużym wyzwaniem konstrukcyjnym" był montaż konstrukcji dachu. - Musieliśmy bardzo dużo czasu poświęcić na weryfikację projektową. Ustalenia pomiędzy projektantami a wykonawcami trwały ponad rok. To było najtrudniejsze wyzwanie, które udało się pokonać, kosztem niestety także straty czasu, ale to tak pewnie jest przy tego typu budowach. Cieszymy się, że to zostało pokonane - powiedział szef resortu kultury.