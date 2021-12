Pociągiem w tunelu z Bankowego do Mordoru? Szukają miejsca na drugą linię średnicową

Dodatkowe tory i nowe linie średnicowe

W ramach wytrasowania przebiegu linii średnicowych wraz z określeniem odcinków tunelowych wykonawca studium przeprowadzi analizę możliwości i zasadności budowy przystanków osobowych dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego w rejonie: Warszawa Domaniewska, na skrzyżowaniu Domaniewskiej i Wołoskiej lub Domaniewskiej i Postępu, Warszawa Rakowiecka, pod ul. Wołoską, umożliwiający przesiadki do komunikacji tramwajowej w kierunku do Wilanowa i Dworca Zachodniego, GUS, umożliwiający przesiadki do autobusów na Trasie Łazienkowskiej, Dworzec Centralny, podziemny przystanek zapewniający przesiadki do pociągów dalekobieżnych oraz regionalnych, a także zapewniający dojazd do centrum, Rondo ONZ, umożlwiający przesiadkę do II linii metra, Rondo "Radosława", umożliwiający przesiadkę do komunikacji tramwajowej w kierunku Bielan, Metro Ratusz Arsenał, umożlwiający przesiadki do I linii metra, Warszawa Wileńska (zakłada się zagłębienie tej stacji oraz zapewnienie jak najkrótszej drogi dojścia do II linii metra).