Były szef stołecznej policji zatrzymany przez CBA

Według dwóch - niezależnych od siebie źródeł tvn24.pl - dyrektor został zatrzymany w środę rano, gdy pojawił się w swoim miejscu pracy. Służba antykorupcyjna wysłała po niego pięciu, uzbrojonych, agentów. - To generał policji, były szef komendy stołecznej policji. Po co ta szopka, można go było wezwać - mówi jeden ze stołecznych urzędników.

Usłyszał zarzut

Z policji do ratusza

D. zaczął służbę w policji w 1992 w Skarżysku-Kamiennej, gdzie doszedł do stanowiska komendanta powiatowego. Potem szefował komendom w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kielcach, pełnił także wysokie funkcje w komendach wojewódzkich: świętokrzyskiej, stołecznej, lubelskiej. W latach 2014-16 stał na czele stołecznej policji, skąd przeszedł do warszawskiego urzędu miasta. Najpierw został dyrektorem Biura Polityki Mobilności, potem przeszedł do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Szefuje mu do dziś.