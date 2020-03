Atak nożem na Mokotowie. Jeden mężczyzna nie żyje, drugi z raną ciętą

- Na warszawskim Mokotowie dwóch mężczyzn zostało zaatakowanych nożem. Jeden z nich zmarł, a drugi z raną ciętą trafił do szpitala - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Jak dodał, że trwają poszukiwania sprawców.

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 21 przy ulicy Hańczy. - Dwóch pokrzywdzonych zostało zaatakowanych nożem. Młodszy z raną ciętą trafił do szpitala - poinformował nadkomisarz. Dodał, że drugi pokrzywdzony, pomimo wysiłku załogi karetki pogotowia, zmarł.